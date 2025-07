È arrivato il parere positivo del Consiglio Federale della Figc in merito alla richiesta della Lega Serie A di giocare Milan-Como in Australia. La partita è in programma alla 24^ giornata nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026. Il motivo è l'indisponibilità di San Siro che ospiterà il 6 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

La Serie A sbarca in Australia : il Consiglio Federale della Figc ha dato parere positivo alla richiesta da parte della Lega di giocare Milan-Como a Perth . La partita, in programma alla 24^ giornata nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026, sarebbe la prima del nostro campionato a essere giocata fuori dall'Italia. Il motivo è legato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si terrà a San Siro venerdì 6 febbraio.

Cosa manca per l'ufficialità

Sempre più probabile dunque lo sbarco della Serie A in Australia. Come spiega la Figc, per l'autorizzazione finale adesso manca il via libera formale da parte della Uefa, della Fifa, della Federazione Australiana, dell'Asian Football Federation.