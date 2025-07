Davide Nicola si presenta . O meglio dire, presenta le motivazioni per cui ha scelto di sposare il progetto Cremonese . " Sono altamente motivato per 2 motivi: l’umiltà e la determinazione con cui mi hanno cercato , e la piacevole scoperta di una realtà che non conoscevo: strutture, idee e potenzialità costruite nel tempo. Q uesta è una realta dove non c'è del fumo , ma è fatta di professionisti molto seri. Io mi muovo sempre seguendo mie sensazioni, quando la pelle mi formicola un po’. Ed è quello che ho provato quando ho parlato con il cavaliere Arvedi, avevo gia deciso quando tornavo a casa dopo il nostro incontro", ha spiegato a Sky Sport.

"Ho chiesto 10 giorni per valutare i giocatori"

Passando, poi, alle questioni tecniche, Davide Nicola ha chiesto alla società di avere dieci giorni a disposizione per valutare i giocatori in rosa. "In questi primi 10 giorni ho chiesto di lavorare con questo gruppo per valutare chi c'è già. Ho una curiosita incredibile, conoscere persone prima degli atleti. A partire da oggi inizia il tutto. Serviranno lavoro e un sacrificio immenso per raggiungere un traguardo difficile".