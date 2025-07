È il giorno di Luka Modric al Milan. Il nuovo acquisto rossonero arriverà oggi in Italia dove sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Successivamente, il croato partirà per le vacanze per poi fare ritorno a Milano i primi di agosto e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri

