Kean: "Fiorentina mi ha aiutato, darò il massimo"

L'entusiasmo per la nuova stagione della Fiorentina traspare attraverso le parole dei suoi protagonisti più attesi. Innanzitutto il neo acquisto Dzeko: "Felice di essere in un club così prestigioso". Poi il veterano Gosens: "Edin ha mentalità vincente". E' la volta di Madragora: "Speriamo di raddoppiare questo entusiasmo". Poi De Gea: "Il mister ha portato nuova energia". Infine Dodò: "Più carico di prima perché Moise mi ha pagato la vacanza"

E' una serata di grande festa al Viola Park e oltre a Stefano Pioli hanno parlato anche i giocatori più rappresentativi di una Fiorentina che vuole recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Tra i più acclamati c'è sicuramente Moise Kean che sembra aver ormai allontanato definitivamente le sirene saudite: "Sono motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre aiutato e adesso darò il meglio per la Fiorentina" . Gli tiene il gioco Dodò che mostra un sorriso contagioso: "Sono tornato anche più carico dopo la vacanza pagata da Moise - spiega - Mi mancavala squadra, è un piacere stare con loro, ritroviamo la voglia per una grande stagione".

Dzeko: "Felice del ritrono in Italia e in un grande club come la Firoentina"

Inevitabile l'attesa per le parole di Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina: "Le prime ore sono state molto belle, ho conosciuto i ragazzi e lo staff - dice - Sono molto contento di essere tornato in Italia e di averlo fatto in una bella città come Firenze e in un club prestigioso come la Fiorentina". Inevitabile l'endorsement di Gosens: "Quando ho letto le prime notizie gli ho scritto immediatamente di venire qua - ribadisce - E' un campione di grandissima esperienza, all'Inter faceva la differenza, ha mentalità vincete. Ho ritrovato un amico ma soprattutto un grande calciatore".