Cosa si aspetta Dzeko da quest'esperienza e dalla Fiorentina? La prima cosa che ti ha chiesto l'allenatore? Prima di andare in Turchia c'era già stata la possibilità di arrivare in viola?

"Prima di andare in Turchia non c'era niente. Cosa mi aspetto dalla Fiorentina? Sono io che aspetto cose da me, con la mia esperienza devo dare qualcosa in più alla Fiorentina. È un grande club e anche per questo sono venuto, io darò il massimo per permettere alla squadra di crescere, è quello che sta facendo negli ultimi anni"