Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Il Genoa è molto attivo sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. A centrocampo è stato raggiunto un accordo verbale con l'Inter per il prestito secco di Valentin Carboni. Nelle prossime 24/48 l'affare si dovrebbe concretizzare, con il giocatore che si prepara alle visite mediche e la firma. Per l'attacco, invece, è stata fatta una proposta ufficiale al Benfica per Tengstedt. Sul fronte uscite, sono stati risolti i contatti di Aramu e Yalçın.