Lazio, si ferma Castellanos: problema muscolare

Seconda giornata di ritiro per la Lazio di Maurizio Sarri. Durante l'allenamento pomeridiano si è fermato Castellanos per un problema muscolare che andrà valutato. Ritorno in campo, con un lavoro a parte con il pallone, sia di Patric che Zaccagni. Intanto migliaia di tifosi laziali protestano in Campidoglio contro la gestione Lotito

A Formello va di moda il vintage. Nell’estate in cui la società non potrà permettersi un mercato su misura, anzi a misura di Sarri, l’allenatore punta sull’usato. Durante il ritiro le gerarchie potrebbero cambiare ma di partenza la prima Lazio di Sarri sarà molto simile all’ultima di Sarri. Veterano Marusic a parte, alla sua nona stagione in biancoceleste, la sua formazione tipo sarà composta non solo da chi ha già allenato ma da giocatori arrivati tutti sotto la sua gestione. Niente nuovi acquisti non significa niente concorrenza uno dei passaggi più importanti del discorso fatto alla squadra. Tradotto: qualche nodo da sciogliere c’è come la scelta di portiere e centravanti titolare.