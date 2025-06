Lotito: "Il blocco del mercato non è giusto"

Il presidente della Lazio a 'Il Messaggero' fornisce la sua versione sul blocco del mercato in entrata imposto al club per aver sforato i parametri finanziari imposti dalla Figc: "La norma non rispecchia la situazione del club. Rifiutate tante offerte per i giocatori, non voglio smantellare la squadra"

“La norma così non può andare avanti, non rispecchia la situazione del club in questo momento, perciò non è giusto che venga posto il blocco”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ci sta e protesta contro lo stop al mercato in entrata fino a gennaio imposto a seguito del mancato rispetto da parte del club degli indicatori di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato, parametri stabiliti dalla Figc per l'ammissione alle campagne trasferimenti. La Lazio potrebbe tornare a fare mercato questa estate se la prorietà decidesse colmare le cifre mancanti attraverso aumenti di capitale: "Se decido di fare acquisti ricapitalizzo - ha spiegato Lotito -, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità né problemi di giocatori né necessità di nuovi capitali. Al massimo aggiusteremo quacosa a gennaio".