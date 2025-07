L'FK Arsenal Tivat (Montenegro) è stato escluso per i prossimi 10 anni dalla partecipazione a tutte le competizioni UEFA ed è stato multato di 500 mila euro per una combine con l'Alashkert (Armenia) nei preliminari della Conference League 2023/24

Mano pesante della UEFA nei confronti dell'FK Arsenal Tivat. Al termine di un'indagine il club montenegrino è stato escluso per i prossimi 10 anni dalla partecipazione a tutte le competizioni UEFA, è stato multato per 500 mila euro e sono stati presi provvedimenti anche per giocatori e dirigenti. Il tutto a causa di una combine nella Conference League 2023/24 con l'Alashkert: nel ritorno del primo turno dei preliminari, il club armeno vinse 6-1 dopo l'1-1 maturato all'andata e ovviamente riuscì a passare il turno a discapito dell'Arsenal Tivat.