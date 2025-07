Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, in esclusiva a Sky Sport, fa il punto sulla preparazione estiva: dagli allenamenti ai nuovi innesti in rosa (da De Bruyne a Lucca), parlando anche del suo stato di forma attuale. Tra aspettative, pressioni e voglia di rivincere lo scudetto

Alessandro, come stai?

"Sto meglio. Sto lavorando tanto per recuperare la condizione dopo gli infortuni avuti nella scorsa stagione. Sono contento di come sta andando. Non vedo l'ora di tornare a lavorare con i compagni, di tornare ad allenarmi, tornare a faticare insieme a loro"

Intanto il Napoli sta per scendere in campo nella prossima amichevole con il Catanzaro. Partite che servono per verificare la condizione atletica e mentale, ma anche certi automatismi da riproporre durante la stagione.

"Certo, assolutamente. Sono ottimi test per migliorare. Ci sono stati tanti nuovi innesti, quindi stiamo lavorando proprio per quello, per mettere carburante nelle gambe in vista della nuova stagione, ma anche lavorando sulle tattiche e sui movimenti per conoscerci meglio. Quindi ripeto, sono sicuramente test che ci possono aiutare per la nostra crescita"

L'anno scorso dietro avete cambiato molto: difesa a 3, a 4. E ora sono arrivati due nuovi difensori. Ci aiuti a inquadrare meglio Marianucci e Beukema?

"Entrambi sono ottimi nella marcatura a uomo. Noi ovviamente, che siamo qui dall'anno scorso, cercheremo di aiutarli ad imparare tutti i movimenti. L'anno scorso abbiamo cambiato tanto, ma loro si stanno applicando molto. Sono ottimi ragazzi, prima che ottimi calciatori; sempre sul pezzo. Vogliono imparare tutto ciò che è possibile imparare"

Ed è arrivato anche De Bruyne. Del campione si conosce tutto, ci racconti invece che impatto ha avuto sotto l'aspetto umano?

"Mi ha stupito la sua umiltà, come si è presentato e come si è messo a disposizione della squadra. I suoi consigli, la sua esperienza. Ha subito legato con tutti noi, siamo contenti che sia arrivato al Napoli"

E Lucca? Giocatori come lui portano struttura, peso e gol...

"Assolutamente si, si deve mettere a disposizione. Sappiamo di dover lavorare tanto e lui, proprio per i gol e per la sua struttura, ci darà una grande mano. Ma ci sarà da lavorare tanto, sia per lui che per tutti noi"

Siete campioni d'Italia, la pressione dei pronostici è qualcosa che vi stimola?

"Non sarà facile, abbiamo uno scudetto sul petto e dovremo cercare di difenderlo con le unghie e con i denti. Stiamo lavorando per questo: per arrivare al nostro massimo all'inizio del campionato"

E Conte come l'hai trovato?

"Molto carico. Ci sta facendo lavorare tanto, come sempre (ride, ndr). Ma siamo contenti. Siamo stanchi per i grandi carichi di lavoro però tutti vogliosi di dare il massimo. Vogliamo continuare a lavorare e fare il meglio possibile".