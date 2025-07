Se qualcuno manifesterà interesse per la Lazio, Lotito cosa farà?

Lotito: "Non si è presentato nessuno e non si presenterà nessuno. La Lazio ha un patrimonio immobiliare di oltre 300 milioni e un patrimonio di giocatori di oltre 300 milioni, non è alla portata di tutti. Non si capisce se devo liberare la Lazio o la politica. Io ho messo i soldi quando nessuno in Italia li avrebbe messi. Ho preso una società che fatturava 84 milioni e ne perdeva 86,5 con 500 milioni di debiti. Azione definita impossibile, me ne sono fatto carico e ho risanato la Lazio. Cragnotti si è compiaciuto con me. Ho fatto crescere la Lazio dal punto di vista economico e della credibilità. Parecchie società stanno fallendo. Abbiamo vinto anche qualche trofeo, 7, contro squadre molto forti. Non ritengo che oggi ci siano le condizioni per alienare la società sia perché non voglio farlo sia perché sarebbe un errore. Nel 2003 è stato fatto un aumento di capitale chiedendo ai tifosi delle azioni, io non ho mai chiesto ai tifosi di intervenire primo perché non servono i soldi, secondo perché non è rispettoso nei loro confronti. C'è una parte di gente che non gradisce la mia presenza, mi augura la morte, ma io ho sempre imparato a non ascoltarli. Io penso di fare le cose giuste in modo disinteressato, non ho autista, non ho la macchina, non scarico sulla Lazio, ho uno stipendio solo perché sono costretto. Io spendo molto per la Lazio, anche in termini fisici. Io esisto e ci metto la faccia, i fondi non sappiamo chi mette i soldi. Fin quando me la sento lo faccio, chi vorrà dovrà costringermi a vendere, non vendo, non voglio vendere e non ho interesse a vendere. Voglio in bene della Lazio. Non ho vinto lo scudetto ma ho creato una società solida"