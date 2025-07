Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Liverpool, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha detto: "Sono la squadra campione d'Inghilterra, sarà un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Mercato? Non sono invidioso di Slot perché la società sta lavorando bene"

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal, il Milan si prepara a scendere in campo nella sua seconda amichevole estiva, che li vedrà affrontare il Liverpool. Alla vigilia della partita, in programma a Hong Kong sabato 26 luglio alle 13.30, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha analizzato l'incontro: "Domani affrontiamo il Liverpool che è la squadra campione d'Inghilterra. Sarà un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l'Arsenal. Contro la squadra di Arteta abbiamo giocato bene dal punto di vista difensivo ma abbiamo sprecato alcune occasioni offensive".