Il Milan ha presentato la terza maglia per la prossima stagione, gialla con dettagli in verde scuro. Dopo 11 anni i rossoneri tornano quindi ad adottare il giallo per la terza maglia, anche se quella rimasta nel cuore dei tifosi è la divisa della stagione 1995-96, conclusa con la vittoria dello scudetto

TUTTE LE MAGLIE DELLA SERIE A 2025/26