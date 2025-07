Il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi, ha approvato il nuovo regolamento per "il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte del Campionato Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2025/2026".



Per ciò che riguarda le partite non iniziate, esse devono essere recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti come maltempo e conseguente impraticabilità del campo "da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della gara non iniziata"; sosta per le Nazionali o se il giorno successivo si colloca "ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte", oppure per via di provvedimenti assunti dalla FIGC o "fatti o situazioni che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l’impossibilità di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a quello fissato". In tutti questi casi citati si provvede al rinvio alla prima data utile.