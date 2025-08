Prima vittoria in amichevole per il Cagliari di Pisacane che batte il Saint Etienne e si aggiudica la prima edizione del trofeo Gigi Riva. Alla Domus Arena presenti anche il ct della Nazionale Gennaro Gattuso e il capo delegazione Gigi Buffon. Decisivo il gol nel primo tempo di Adopo, buon test per i rossoblù a due settimane dall'inizio della stagione con l'impegno di Coppa Italia

