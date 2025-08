Presente a Cagliari per il '1° Trofeo Riva', il CT della Nazionale ha ricordato il mitico Gigi: "È stato un grande, una persona vera e un punto di riferimento. Ci manca tantissimo". E sull'Italia: "Abbiamo un obiettivo, sono già due volte che non partecipiamo al Mondiale". Anche Buffon, capo delegazione degli Azzurri, ha voluto omaggiare 'Rombo di Tuono': "Si fidava di noi e per noi si sarebbe buttato nel fuoco"

L'obiettivo dell'Italia resta il Mondiale. Parola di Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, che ha parlato a margine del '1° Trofeo Gigi Riva' disputato a Cagliari tra i rossoblù e il Saint-Etienne. E Rino ha voluto ricordare il mitico 'Rombo di Tuono', ex campione e storico team manager degli Azzurri: "Gigi è stato un punto di riferimento, non amava parlare tanto. Il giorno dopo la finale l’ho fatto stare sveglio fino alle 3. Gli piaceva fumare e quella sera mi sono fatto una sigaretta con lui. Con noi è stato un grande, era una persona vera. Ci manca tantissimo. Il record di gol in Nazionale (35 reti) appartiene ancora a Riva? Spero che qualcuno batta i numeri di Gigi, vorrebbe dire aver trovato qualcuno che fa tanti gol“. E sul cammino della 'sua' Italia: "Noi abbiamo un obiettivo: sono già due volte che non partecipiamo al Mondiale".