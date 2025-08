McTominay: "Scudetto? Amma fatica' always"

Uno degli uomini chiave per la conquista dello scudetto del Napoli la scorsa stagione è stato senza dubbio Scott McTominay. Lo scozzese, assente in questo pre campionato per un problema fisico, ha concesso un'intervista a 'Il Mattino' dove ha parlato delle ambizioni della squadra per la prossima stagione: "La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla, dobbiamo mantenere la stessa attitudine" NAPOLI, LE ULTIME SU RASPADORI-ATLETICO

Scott McTominay ha concesso una lunga intervista a 'Il Mattino' dove ha parlato di quelle che sono le ambizioni del Napoli per la prossima stagione, riprendendo in qualche modo anche quello che è diventato il motto di Antonio Conte. "Non è tanto quello che ci dice - ha detto McTominay -, è stato subito chiaro con noi. Una parola per la stagione del Napoli? Amazing, incredibile. La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla, bisogna ritrovare e mantenere la stessa attitudine e quella mentalità trovata lo scorso anno. Solo perché abbiamo vinto il campionato, non dobbiamo fermarci, rilassarci, cullarci su quello che è stato fatto. Ad ogni partita il livello sarà alto. E noi dovremo esserne all'altezza. Prendo in prestito lo slogan di Conte e lo faccio mio 'Amma fatica'... always'. Per noi la pre-season che stiamo vivendo è davvero importante. Diamo il massimo ogni giorno per creare nuove connessioni che ci serviranno durante la stagione che giocheremo. Non è sempre facile andare in campo in queste amichevoli che si giocano in preparazione. Ma quando cominceremo la stagione, ovviamente, non ci saranno scuse".

"De Bruyne? Sapevo delle ambizioni della società" "Non sono sorpreso dell'arrivo di De Bruyne - ha continuato McTominay -, so quanto è forte il Napoli e quali ambizioni ha la società. Vincere è possibile sempre, a inizio stagione è un sogno di tutti. Ma sappiamo anche quanto sia difficile. Quante partite avremo, quanti ostacoli potremo incontrare. L'unica ricetta sarà pensare una partita alla volta. State certi che ogni calciatore che entra dalla nostra porta lo fa per vincere. Non ci sentiamo la squadra più forte, assolutamente no. Non avremo più una sola gara a settimana. L'allenatore potrà alternarci in campo. Ci vorrà molta concentrazione nella preparazione delle gare. Il primo obiettivo sarà non farsi distrarre. Pensare sempre alla prossima gara, una alla volta. So che all'inizio della stagione tutti pensano 'Dobbiamo vincere, dobbiamo farlo di nuovo, dobbiamo fare questo o quello', ma in realtà noi dobbiamo concentrarci solo sulla nostra mentalità. Quella che abbiamo costruito nel primo anno insieme".