Napoli-Olympiacos 2-1, le pagelle dell'amichevole: Politano il migliore

amichevole fotogallery
12 foto

Il Napoli vince 2-1 contro l'Olympiacos. A segno Politano nel primo tempo, il migliore in campo, e Lucca a inizio ripresa. Ciquinho nel finale trova la rete per i suoi. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

NAPOLI-OLYMPIACOS 2-1: GLI HIGHLIGHTS

    Serie A: Ultime Notizie

    Lukaku, problema al quadricipite sinistro

    napoli

    Problema al quadricipite della coscia sinistra per l'attaccante durante l'amichevole contro...

    Napoli-Olympiacos 2-1: Politano e Lucca in gol

    amichevole

    Il Napoli chiude il suo precampionato con una vittoria per 2-1 a Castel di Sangro contro...

    Juve, lesione muscolare alla coscia per Miretti

    juve

    Gli esami strumentali del classe 2003, in seguito al problema muscolare rimediato nell'amichevole...