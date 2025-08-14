Napoli-Olympiacos 2-1, le pagelle dell'amichevole: Politano il migliore
Il Napoli vince 2-1 contro l'Olympiacos. A segno Politano nel primo tempo, il migliore in campo, e Lucca a inizio ripresa. Ciquinho nel finale trova la rete per i suoi. Le pagelle di Maurizio Compagnoni
- MILINKOVIC-SAVIC: 5.5
- DI LORENZO: 6
- RRAHMANI: 6
- JUAN JESUS: 6
- OLIVERA: 6
- POLITANO: 7.5
- ANGUISSA: 6.5
- LOBOTKA: 6
- MCTOMINAY: 6
- DE BRUYNE: 6.5
- LUKAKU: 6
- dal 32' LUCCA: 6.5
- dal 76' NERES: 6
- dal 76' GILMOUR: 6
- dall'80' SPINAZZOLA: s.v.
- dall'85' BUONGIORNO: s.v.
- ANTONIO CONTE: 6.5