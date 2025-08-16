Allegri, doppietta dei suoi cavalli alla Coppa del Mare: successo di 'corto muso'coppa del mare
Il nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri, nell'attesa di provare a riportare in alto i rossoneri, si gode i successi dei cavalli della scuderia di cui è comproprietario (Alma Strong) all'ippodromo Caprilli nella sua Livorno. Nell'80^ edizione della Coppa del Mare infatti Strong Alpha e Fly by Fly hanno chiuso la corsa rispettivamente in prima e seconda posizione. Un successo peraltro di 'corto muso', termine molto caro all'allenatore anche in ambito calcistico. Entrambi i cavalli sono allenati da Stefano Botti, mentre i due fantini sono Mario Sanna Jr. e Maikol Arras.