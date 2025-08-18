Napoli, infortunio serio per Lukaku: lesione alla coscia. Si teme un lungo stopnapoli
Lesione di alto grado al retto femorale per Romelu Lukaku. L'attaccante, infortunatosi durante l'amichevole contro l'Olympiacos, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidentizato la lesione alla coscia sinistra. Per il belga ora seguirà una consulenza chirurgica. Il club a questo punto valuta di tornare sul mercato
Infortunio serio per Romelu Lukaku. Il belga, che era uscito anzitempo nell'ultima amichevole del Napoli contro l'Olympiacos, ha rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e ha bisogno ora di un'ulteriore consulenza chirurgica per capire meglio l'entità dello stop e i tempi di recupero ma si teme per il giocatore un probabile stop di almemo 3 mesi. Il Napoli ora tornerà sul mercato per trovare un nuovo attaccante e c'è la possibilità che Lukaku non venga inserito nelle liste ufficiali, in particolare quella Champions, in attesa di un suo completo recupero.
Il comunicato del Napoli
"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica", si legge nel comunicato pubblicato del Napoli.