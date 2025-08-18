Lesione di alto grado al retto femorale per Romelu Lukaku. L'attaccante, infortunatosi durante l'amichevole contro l'Olympiacos, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidentizato la lesione alla coscia sinistra. Per il belga ora seguirà una consulenza chirurgica. Il club a questo punto valuta di tornare sul mercato

Infortunio serio per Romelu Lukaku. Il belga, che era uscito anzitempo nell'ultima amichevole del Napoli contro l'Olympiacos, ha rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e ha bisogno ora di un'ulteriore consulenza chirurgica per capire meglio l'entità dello stop e i tempi di recupero ma si teme per il giocatore un probabile stop di almemo 3 mesi. Il Napoli ora tornerà sul mercato per trovare un nuovo attaccante e c'è la possibilità che Lukaku non venga inserito nelle liste ufficiali, in particolare quella Champions, in attesa di un suo completo recupero.