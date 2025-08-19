Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv

La partita tra Cagliari e Fiorentina , valida per la 1^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 24 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vederei canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Fiorentina

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti – l’ultimo successo dei sardi nel massimo campionato risale al 10 novembre 2019 (5-2 all’Unipol Domus con Rolando Maran alla guida). Perfetto equilibrio nelle ultime 21 partite tra Cagliari e Fiorentina in casa dei sardi in Serie A: sette vittorie per parte e sette pareggi; i viola hanno però ottenuto il successo in entrambe le due più recenti. Fiorentina e Cagliari si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo la stagione 1994/95 (in quel caso la Viola si impose per 2-1 al Franchi). Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima giornata stagionale in Serie A (i due più recenti per 0-0). Più in generale, i sardi non vincono all’esordio stagionale nel massimo campionato dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte in nove edizioni del torneo. La Fiorentina è rimasta imbattuta all’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A (2V, 1N), dopo che aveva perso quattro dei sei precedenti (2V). Dopo l’1-1 contro il Parma il 17 agosto 2024, i viola potrebbero pareggiare almeno due match di fila nella prima gara del campionato per la prima volta dal periodo tra il 2008/09 e il 2010/11 (tre in quel caso). Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato: il tecnico emiliano era stato l’allenatore della Fiorentina in 69 match di campionato tra l’agosto 2017 e l’aprile 2019 (24V, 24N, 21P). In più, il Cagliari è la formazione contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide - 5N, 4P). La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol (12) sia quella che ne ha subiti di meno (uno) nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa stagione di Serie A. Il Cagliari è la formazione che ha segnato più gol in percentuale di testa nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 28% (11 su 40). I due più giovani italiani ad aver segnato almeno otto gol nello scorso campionato di Serie A indossano entrambi la maglia del Cagliari: Sebastiano Esposito (classe 2002, otto reti con l’Empoli) e Roberto Piccoli (classe 2001, 10 gol). Edin Dzeko è l'unico giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle precedenti 18 stagioni nei maggiori 10 campionati europei (dal suo esordio in Bundesliga nel 2007/08): 258 gol per lui in questi tornei. Il bosniaco ha realizzato sette gol nel suo primo match stagionale considerando gli ultimi nove campionati disputati.