Milan, De Winter: "Per Allegri gioco ovunque". Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves"MILAN
Giornata di presentazione per De Winter e Athekame, due nuovi acquisti del Milan. "Un'estate speciale, ho firmato con i rossoneri e giocato con il Belgio. Quando una squadra come il Milan ti chiama è difficile dire di no. Sono molto felice di ritrovare Allegri: può mettermi dove vuole, basta che gioco". Athekame: "Voglio dare il 100% e migliorare. Quando mi hanno contattato i rossoneri è stata un'emozione fortissima. Preferisco giocare esterno a tutta fascia in un 3-5-2"
Conferenza stampa di presentazione per Koni De Winter e Zachary Athekame, due dei volti nuovi del Milan di Massimiliano Allegri. Il difensore centrale arrivato dal Genoa e l'esterno destro acquistato dallo Young Boys sono hanno risposto a domande e curiosità dei presenti a Casa Milan. "È stata un'estate speciale, ho firmato con i rossoneri e ho giocato con il Belgio - ha esordito De Winter -. La trattativa è stata velocissima: ero con la mia famiglia, mi ha chiamato il procuratore e mi ha manifestato l'interesse. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no", ha proseguito l'ex Genoa. Poi il difensore centrale ha parlato di Allegri: "Con lui ho vissuto i miei primi momenti tra i professionisti, è un piacere ritrovarlo. Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole basta che gioco", ha proseguito scherzando. "La maglia del Milan pesa molto, ma è anche altrettanto bello indossarla. Cerco sempre di fare bene partita dopo partita e di mettermi a disposizione, poi penso che il resto venga da sé. Qui non manca nulla, c'è tutto a disposizione e da calciatore è molto bello vedere che il club fa di tutto per farti stare bene. Penso di essere arrivato nel momento giusto della mia carriera, ho fatto tutto per step". Un'ultima battuta sul duello di mercato tra Milan e Inter per acquistarlo: "Ho sempre letto delle cose ma da parte mia non c'è mai stato qualcosa di concreto, di serio".
Athekame: "Che emozione quando mi ha contattato il Milan"
Anche Athekame si è mostrato molto entusiasta della nuova avventura: "Tutti conoscono la storia del Milan, è un grandissimo club. Voglio dare il 100% per la squadra e per migliorare. Sono circondato da calciatori fantastici e questo mi spinge sempre a dare il massimo". Lo svizzero parla del suo ruolo: "Di base ho giocato in una difesa a 4. Preferisco gioare come esterno a tutta fascia in un 3-5-2, sono qui per mettermi a disposizione dell'allenatore e sceglierà lui dove schierarmi". Poi sulla trattativa: "Ho avuto una reazione forte quando mi hanno contattato, davvero un'emozione fortissima. Poi ovviamente sono rimasto lucido, ma mi ha stupito questa cosa. Non ricordo di preciso la data, circa 3 settimane fa". In seguito sul Milan e San Siro: "Non c'è ansia di giocare in questo stadio. Rappresentiamo un club storico, che ha uno stadio meraviglioso e questo ti dà voglia di dare il 400%. Obiettivi? Li abbiamo, certo. Penso sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro". In chiusura su Allegri: "L'impatto è stato positivo, è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo mi permetterà di migliorare molto".