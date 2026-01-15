La partita Como-Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa giovedì 15 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8V, 5N), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno). Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Como in Serie A e non ha mai ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nel massimo campionato (quattro anche tra il 1951 e il 1952). Il Milan ha evitato la sconfitta in 11 delle 13 trasferte contro il Como in Serie A, vincendo le due più recenti (6V, 5N); l'ultimo successo dei lariani al Sinigaglia contro i rossoneri nel torneo risale al 21 marzo 1982 (2-0). Il Como è una delle tre squadre - con Juventus e Napoli - ancora imbattute in casa in questo campionato: per i lariani cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare giocate al Sinigaglia in questa Serie A e in nessuna partita interna la squadra di Fabregas ha subito più di un gol. Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05; nelle prime due occasioni è rimasto imbattuto nella gara successiva, mentre nel 2004/05 ha perso.