Domani alle 20.45 a San Siro inizia il campionato di Milan e Cremonese. Allegri torna in panchina (dovrà scontare ancora un turno di squalifica ma in Coppa Italia) il dubbio è a centrocampo tra Modric e Ricci dal 1'. Senza Leao, davanti gioca Gimenez con Saelemaekers e Pulisic ai lati. Nicola punta sugli ex rossoneri Terracciano e Bondo, con la coppia De Luca-Bonazzoli davanti. Le probabili formazioni di Milan-Cremonese
MILAN (4-3-3) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Giménez, Pulisic All. Massimiliano Allegri
- Per il suo ritorno sulla panchina del Milan, Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-3
- Dubbio a centrocampo tra Modric e Ricci
- Davanti, senza Leao infortunato, Gimenez al centro con Saelemaekers e Pulisic ai lati
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All. Davide Nicola
- Per il suo esordio sulla panchina dei grigiorossi Nicola dovrebbe schierare un 3-5-2
- Dal 1' gli ex milanisti Terracciano (in difesa a destra) e Bondo (a centrocampo)
- Davanti coppia d'attacco De Luca-Bonazzoli