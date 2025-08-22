Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domani alle 20.45 a San Siro inizia il campionato di Milan e Cremonese. Allegri torna in panchina (dovrà scontare ancora un turno di squalifica ma in Coppa Italia) il dubbio è a centrocampo tra Modric e Ricci dal 1'. Senza Leao, davanti gioca Gimenez con Saelemaekers e Pulisic ai lati. Nicola punta sugli ex rossoneri Terracciano e Bondo, con la coppia De Luca-Bonazzoli davanti. Le probabili formazioni di Milan-Cremonese

ALLEGRI: "OBIETTIVO TORNARE IN CHAMPIONS" 

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Terzino destro
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Terzino sinistro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Centrocampista centrale
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Centrocampista centrale
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Ala destra
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
Attaccante
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Ala sinistra

MILAN (4-3-3) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Giménez, Pulisic All. Massimiliano Allegri

  • Per il suo ritorno sulla panchina del Milan, Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-3
  • Dubbio a centrocampo tra Modric e Ricci
  • Davanti, senza Leao infortunato, Gimenez al centro con Saelemaekers e Pulisic ai lati
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore centrale di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale di sinistra
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Michele Collocolo
Michele Collocolo
Mezz'ala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezz'ala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Manuel De Luca
Manuel De Luca
Attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All. Davide Nicola

  • Per il suo esordio sulla panchina dei grigiorossi Nicola dovrebbe schierare un 3-5-2
  • Dal 1' gli ex milanisti Terracciano (in difesa a destra) e Bondo (a centrocampo)
  • Davanti coppia d'attacco De Luca-Bonazzoli

 

