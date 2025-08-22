Domani alle 20.45 a San Siro inizia il campionato di Milan e Cremonese. Allegri torna in panchina (dovrà scontare ancora un turno di squalifica ma in Coppa Italia) il dubbio è a centrocampo tra Modric e Ricci dal 1'. Senza Leao, davanti gioca Gimenez con Saelemaekers e Pulisic ai lati. Nicola punta sugli ex rossoneri Terracciano e Bondo, con la coppia De Luca-Bonazzoli davanti. Le probabili formazioni di Milan-Cremonese

ALLEGRI: "OBIETTIVO TORNARE IN CHAMPIONS"