Juric: "Scamacca è pronto. Sul caso Lookman..."

Le parole dell'allenatore croato alla vigilia del debutto in campionato di domani alle 20.45 contro il Pisa: "Il caso Lookman è una situazione tipica di mercato e penalizza i tifosi". Poi sulle scelte per il match di domani contro la squadra di Gilardino: "Scamacca è pronto, anche non al 100%: può partire titolare. Krstovic e Zalewski sono arrivati in settimana. Come Sulemana, sono giovani, freschi e con un margine di crescita enorme"

Prima conferenza di vigilia di campionato con l’Atalanta, per Ivan Juric, che a Zingonia non ha affrontato soltanto l’argomento Pisa, avversario domani alle 20.45 nella prima di campionato, ma ovviamente non si è sottratto sul caso Lookman: "Quella di Lookman è una situazione tipica che il mercato sta creando negli ultimi anni -ha detto Juric sulla situazione dell’attaccante nigeriano -Sono situazioni che penalizzano i tifosi, mentre i giocatori e i club curano i loro interessi. I tifosi ci mettono le emozioni e il cuore e quindi ci rimangono male. La lotta è tra le emozioni e i ragionamenti a mente fredda". Lookman, multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata per il caso di mercato con l'Inter, è tornato martedì mattina e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre.

Juric su Scamacca, Krstovic e Zalewski "Scamacca può partire titolare -ha detto Juric a proposito dell’attaccante italiano, al rientro dopo una stagione condizionata dagli infortuni- Sappiamo che ci vuole un po’ di tempo ma siamo contenti. Sembra che stiamo anticipando un po’ i tempi. In questi 40 giorni io l’ho visto in modo spettacolare per lavoro e voglia di esserci. Sappiamo che ci saranno giornate buone e giornate meno buone. Ma lo considero pronto, anche se non è al 100%". Juric si è soffermato anche sul mercato: "Krstovic e Zalewski sono arrivati in settimana. Come Kamaldeen Sulemana, sono giovani, freschi e con un margine di crescita enorme. Abbiamo sia giovani che giocatori con esperienza enorme. L'intenzione è costruire una squadra in cui queste due componenti possano coesistere".