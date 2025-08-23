Bonazzoli l'ha rifatto: altra rovesciata al Milan

Esplora tutte le offerte Sky
Bonazzoli, gol in rovesciata in Milan-Cremonese. Ne aveva fatta una ai rossoneri nel 2022

Segnare un gol in rovesciata al Milan non è da tutti, farlo due volte è da Federico Bonazzoli. L'attaccante della Cremonese protagonista a San Siro nella 1^giornata della nuova Serie A. Al 61' batte Maignan con una spettacolare girata di sinistro su un cross di Pezzella, un'azione nata dal recupero (con colpo di tacco) di Baschirotto. Bonazzoli aveva già segnato in rovesciata al Milan nel febbraio del 2022, quando giocava con la maglia della Salernitana, in un 2-2 all'Arechi contro i rossoneri

