Como e Lazio aprono la loro stagione di Serie A 2025/26 sfidandosi al Sinigaglia domenica 24 agosto alle ore 18.30. Fabregas schiera subito tanti dei nuovi acquisti, tra cui Alvaro Morata in attacco. Assente Diao che non sta benissimo. Per Sarri invece dubbio tra Rovella e Cataldi e Castellanos e Dia. Squalificato Romagnoli in difesa, c'è Provstgaard

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 1^ GIORNATA