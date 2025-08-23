Esplora tutte le offerte Sky
Como-Lazio, le probabili formazioni

Serie A

Como e Lazio aprono la loro stagione di Serie A 2025/26 sfidandosi al Sinigaglia domenica 24 agosto alle ore 18.30. Fabregas schiera subito tanti dei nuovi acquisti, tra cui Alvaro Morata in attacco. Assente Diao che non sta benissimo. Per Sarri invece dubbio tra Rovella e Cataldi e Castellanos e Dia. Squalificato Romagnoli in difesa, c'è Provstgaard

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 1^ GIORNATA

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Oliver Kempf
Marc Oliver Kempf
difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
centrocampista centrale
Como
Nico Paz
Nico Paz
ala destra
Como
Álvaro Morata
Álvaro Morata
attaccante
Como
Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez
ala sinistra

COMO (4-3-3) la probabile formazione

Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Rodríguez. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas schiera subito Morata al centro dell'attacco: Nico Paz Rodríguez ai suoi lati
  • Infortunato Diao
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
Lazio
Nuno Albertino Varela Tavares
Nuno Albertino Varela Tavares
terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
centrocampista centrale
Lazio
Nicolò Rovella
Nicolò Rovella
centrocampista centrale
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
centrocampista centrale
Lazio
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
ala destra
Lazio
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos
attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

  • Ballottaggi Rovella/Cataldi e Castellanos/Dia
  • Romagnoli è squalificato
  • Ancora indisponibili Patric, Gigot e Isaksen

