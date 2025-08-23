L'allenatore campione d'Italia in carica dopo la vittoria sul Sassuolo all'esordio: "Volevamo subito dare un'impronta, mi sto basando sulle certezze per poi inserire i nuovi. Sto cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti decisivi l'anno scorso con l'aggiunta di De Bruyne. Scudetto? Sarà un campionato interessante e molto difficile" - ha detto a DAZN HIGHLIGHTS - PAGELLE

Napoli, buona la prima. O meglio: un ripartire esattamente da dove si era lasciato, cioè una vittoria per 2-0 con il solito McTominay stappa partite, ma con l'aggiunta preziosa di un certo Kevin De Bruyne. Parte proprio da qui Conte nel post gara a DAZN: "De Bruyne ha detto che dobbiamo ancora migliorare? Vero, c'è sempre spazio per migliorare - è stata la sua analisi -. La partita di oggi è stata affrontata col piglio giusto, volevamo subito dare un'impronta, partendo dalla formazione, tutti ragazzi che c'erano già l'anno scorso, più De Bruyne. Mi sto basando proprio su queste certezze per poi inserire i nuovi. Sto cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti decisivi l'anno scorso (Anguissa, Lobotka e McTominay, ndr) con l'aggiunta di De Bruyne, un allenatore deve far sempre giocare i migliori senza snaturali".

"McTominay assaltatore, KDB ama manovrare" Conte è soddisfatto dell'approccio: "Ho visto lo spirito giusto, unione, cattiveria e forza dell'anno scorso - ha detto -. Si attacca tutti insieme e si difende tutti insieme. McTominay? Sappiamo che è un assaltatore, che arriva da dietro e diventa devastante, sia in inserimento che col tiro da fuori. Bello anche il cross di Politano e il movimento di Lucca. De Bruyne è diverso, gli piace manovrare, difficilmente attacca l'area, così puntiamo a coprire tutte le zone".

È già partita la corsa scudetto Nel pre partita lo storico braccio destro Oriali ha detto che sarà l'Inter a partire favorita: "Vedo un campionato interessante e difficile - spiega Conte -, con sette o otto squadre che lotteranno per scudetto, Champions e coppe. Sono tornati grandi allenatori e sono tutte squadre attrezzate; noi - a differenza loro - non avevamo una struttura, stiamo cercando di completarla, l'anno scorso non facevamo le coppe e non avevamo un numero importante, che stiamo appunto cercando di completare ora. Non è facile, quando inserisci tanti giocatori serve avere pazienza".