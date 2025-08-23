La partita tra Genoa e Lecce si gioca sabato 23 agosto alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

Dove vedere Genoa-Lecce in tv

La partita tra Genoa e Lecce, valida per la 1^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vederei canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.