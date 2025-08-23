Dove vedere Genoa-Lecce in tv

Genoa-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Genoa e Lecce, valida per la 1^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vederei canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
I numeri di Genoa e Lecce
Il Genoa è imbattuto in 16 delle 18 sfide contro il Lecce in Serie A e nelle nove partite al Ferraris contro il Lecce in Serie A, vincendo le tre più recenti (tutte per 2-1). Inoltre, il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto gare all’esordio stagionale in campionato. Il Lecce ha vinto all’esordio stagionale solo una delle 19 gare nella sua storia in Serie A: era il 20 agosto 2023 contro la Lazio. Curiosità: il Genoa ha realizzato il 95% delle proprie reti dall’interno dell’area di rigore (35/37) nella passata stagione. Il Lecce è la squadra che nella scorsa stagione ha effettuato il maggior numero di tiri in seguito a un recupero offensivo (50).