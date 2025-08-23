Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv

La partita tra Sassuolo e Napoli , valida per la 1^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 1, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vederei canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Napoli

Le due squadre si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la seconda volta nella storia del torneo. L'ultima era stata esattamente 10 anni fa, il 23 agosto 2015 con vittoria dei noverdi al MAPEI Stadium per 2-1. Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle 22 sfide contro il Sassuolo in Serie A. Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite contro il Sassuolo in campionato. La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A. Il Sassuolo ha perso entrambi gli ultimi match alla prima giornata stagionale di Serie A (0-3 contro la Juventus nell’agosto 2022 e 0-2 contro l’Atalanta nell’agosto 2023), dopo che avevano registrato solo due sconfitte all’esordio stagionale in tutti i precedenti nove campionati. Il Napoli è la squadra che ha sia subito meno gol (27) sia quella che ha registrato più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei la scorsa stagione. Domenico Berardi, che ha esordito in Serie A contro il Napoli il 25 settembre 2013, è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque partite contro di loro nel torneo (due gol e due assist).