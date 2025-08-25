Le partite di Serie A di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Le partite del lunedì di campionato e dove vederle. Alle 20.45, chiude la prima giornata della stagione di Serie A, Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La giornata di campionato si chiude lunedì 25 agosto con Udinese-Verona e Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà con una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un classico dell’estate di Sky Sport, Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Aldo Serena e Stefano De Grandis.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 1^ giornata

Lunedì 25 agosto

  • ore 18.30: Udinese-Verona su DAZN 1 
  • alle 20.45: INTER-TORINO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi; commento Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
  • alle 23.00: Calciomercato – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio, Fayna, Aldo Serena, Paolo Condò e Stefano De Grandis

