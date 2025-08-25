Le partite di Serie A di oggi

Le partite del lunedì di campionato e dove vederle. Alle 20.45, chiude la prima giornata della stagione di Serie A, Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La giornata di campionato si chiude lunedì 25 agosto con Udinese-Verona e Inter-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.