Lazio, i tifosi scelgono la musica per il riscaldamento pre-partita

La Lazio ha lanciato un'iniziativa 'lampo' sulle proprie storie di Instagram. Per le prossime 24 ore, i follower della squadra potranno partecipare a un sondaggio per decidere quale canzone risuonerà allo stadio Olimpico nel riscaldamento prima della partita contro il Verona. Le opzioni tra cui scegliere sono quattro: 'American idiot' dei Green Day, 'Rock 'N' Roll' degli OASIS, 'Thunderstruck' degli AC/DC e infine 'Vertigo' degli U2. L'ultima parola spetta dunque ai tifosi, che potranno contribuire a caricare la squadra ancor prima del fischio d'inizio in programma per domenica 31 agosto alle 20.45.