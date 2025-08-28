Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lazio, i tifosi scelgono la musica per il riscaldamento pre-partita

lazio
©IPA/Fotogramma

La Lazio ha lanciato un'iniziativa per coinvolgere i propri tifosi. Tramite un sondaggio sui social, i follower del club potranno scegliere la canzone con cui i giocatori svolgeranno il riscaldamento nella prima partita all'Olimpico contro il Verona, in programma per domenica 31 agosto 

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 2^GIORNATA

La Lazio ha lanciato un'iniziativa 'lampo' sulle proprie storie di Instagram. Per le prossime 24 ore, i follower della squadra potranno partecipare a un sondaggio per decidere quale canzone risuonerà allo stadio Olimpico nel riscaldamento prima della partita contro il Verona. Le opzioni tra cui scegliere sono quattro: 'American idiot' dei Green Day, 'Rock 'N' Roll' degli OASIS, 'Thunderstruck' degli AC/DC e infine 'Vertigo' degli U2. L'ultima parola spetta dunque ai tifosi, che potranno contribuire a caricare la squadra ancor prima del fischio d'inizio in programma per domenica 31 agosto alle 20.45.

Serie A: Altre Notizie

Lazio, iniziativa social per coinvolgere i tifosi

lazio

La Lazio ha lanciato un'iniziativa per coinvolgere i propri tifosi. Tramite un sondaggio sui...

Moratti in lieve miglioramento: le news

milano

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite all'Istituto Humanitas di...

Jashari, infortunio al perone: si teme lungo stop

Serie A

Problema al perone per Ardon Jashari che ha subito un colpo durante l'allenamento di rifinitura...

Allegri: "Mai chiesto Vlahovic. Jashari out"

milan

Giornata di vigilia in casa Milan: domani, venerdì 29 agosto, i rossoneri affronteranno il Lecce...

Massimo Moratti ricoverato per una polmonite

milano

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite. L'ex presidente dell'Inter è...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE