Il calendario della 2^ giornata di Serie A

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, su Sky e in streaming su NOW , la seconda giornata di Serie A, con 3 gare in co-esclusiva: Lecce-Milan, Pisa-Roma e Torino-Fiorentina. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di sky sport, aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di sky sport, con i live blog, video, podcast e gli skylights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. Da venerdì 29 a domenica 31 agosto , appuntamento con la seconda giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Lecce-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Pisa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre domenica, alle 18.30 in campo Torino-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera pre e postpartita affidato a Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative del mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Gianfranco Teotino e Fayna. Sabato alle 17.30 appuntamento con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti che, alle 20.45, lascerà spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia sempre di Compagnoni, Massara, a cui si aggiungerà Angelo Carotenuto. Prima dei match, alle 20 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Domenica si riparte alle 17.30 con La Casa dello Sport - Day condotto da Leo Di Bello che sarà in compagnia di Stefano Borghi, Riccardo Gentile e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Riccardo Gentile.

