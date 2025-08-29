L'insopprimibile peso della fascia per un romano romanista: il caso Pellegrini e Florenzi
Con il ritiro di Florenzi e le difficoltà di Pellegrini, si avvia verso la fine la generazione dei 'nuovi' capitani romani della Roma. Totti prima e De Rossi poi hanno riposto fascia e speranze in Lorenzo e Alessandro, che non sono stati in grado di reggere il confronto. Ma non è tutta colpa loro: forse era semplicemente impossibile con i loro predecessori
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider