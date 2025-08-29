Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

L'insopprimibile peso della fascia per un romano romanista: il caso Pellegrini e Florenzi

Paolo Assogna

©Ansa

Con il ritiro di Florenzi e le difficoltà di Pellegrini, si avvia verso la fine la generazione dei 'nuovi' capitani romani della Roma. Totti prima e De Rossi poi hanno riposto fascia e speranze in Lorenzo e Alessandro, che non sono stati in grado di reggere il confronto. Ma non è tutta colpa loro: forse era semplicemente impossibile con i loro predecessori

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ