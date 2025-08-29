Con il ritiro di Florenzi e le difficoltà di Pellegrini, si avvia verso la fine la generazione dei 'nuovi' capitani romani della Roma. Totti prima e De Rossi poi hanno riposto fascia e speranze in Lorenzo e Alessandro, che non sono stati in grado di reggere il confronto. Ma non è tutta colpa loro: forse era semplicemente impossibile con i loro predecessori