Dove vedere Cremonese-Sassuolo

La partita tra Cremonese e Sassuolo si gioca venerdì 29 agosto alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Cremonese-Sassuolo, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 29 agosto alle 18.30 in diretta sull’ app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Sassuolo

Il bilancio delle ultime quattro sfide tra Cremonese e Sassuolo in campionato – tra Serie A e Serie B – è in equilibrio, con un successo a testa e due pareggi, incluso uno nell’ultimo incrocio tra le due squadre (1-1, il 4 maggio 2025 nella serie cadetta). La Cremonese non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide casalinghe in campionato contro il Sassuolo (2N, 1P) – tra Serie A, B e C – pareggiando ciascuna delle ultime due; l’ultimo successo interno dei grigiorossi in campionato contro i neroverdi risale al 14 gennaio 2007 (1-0, in Serie C). Nella precedente stagione disputata in Serie A da squadra neopromossa (2013/14), il Sassuolo ha perso tutte le quattro sfide contro formazioni provenienti dalla Serie B (vs Hellas Verona e Livorno in quell’annata), subendo 11 gol e realizzandone solo tre. Dopo otto sconfitte su otto al debutto stagionale in Serie A, la Cremonese ha ottenuto contro il Milan (2-1) i suoi primi punti in questo tipo di partite; l’ultima squadra neopromossa a vincere le prime due gare disputate in un massimo torneo è stata la Sampdoria nel 2012/13, che vinse all’esordio stagionale proprio a San Siro contro i rossoneri (1-0). Dopo la sconfitta nella gara di esordio in questo torneo (0-2 contro il Napoli), il Sassuolo potrebbe perdere le prime due partite stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 2013/14 – la sua prima stagione nella massima serie – e il 2023/24.