Allegri vince a Lecce e "cancella" la Cremonese: "Era importante fare punti e dimenticare quella sconfitta. Ho visto umiltà e pazienza ma possiamo fare ancora meglio in fase difensiva". Sul mercato: "Non ho parlato né con Gimenez né con Musah della loro situazione, domani ci penserà la società"

I primi punti dell'Allegri-bis arrivano a Lecce, con due gol, dopo che altri due il Milan se li era visti (giustamente) annullare al Var. "Per noi era importante vincere e giocare a Lecce è sempre difficile", commenta Allegri a Sky a fine partita. "Abbiamo giocato una buona partita a livello tecnico ma possiamo fare ancora meglio in fase difensiva. Dovevamo cancellare la sconfitta con la Cremonese, dove abbiamo pagato caro due errori su due cross. Le partite si vincono sul campo, non le vinciamo solo perché abbiamo la maglia del Milan: e oggi ho visto grande umiltà e soprattuto pazienza, perché non bisogna aprirsi quando la palla ce l'hanno gli avversari". Poi sul cambio di sistema di gioco: "Così abbiamo più equilibrio e copriamo bene il campo. Dobbiamo trovare sicurezza e quella la trovi solo se riesci a non prendere gol per più partite".