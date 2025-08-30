Domenica alle 20.45 esordio di campionato all'Olimpico per la Lazio. Sarri, ancora senza Romagnoli, ritrova Rovella dal 1' e davanti punta su Cancellieri insieme a Castellanos e Zaccagni. Zanetti è orientato a confermare gli undici che hanno pareggiato a Udine. Le probabili formazioni di Lazio-Verona
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
- Per la prima in casa, Sarri dovrebbe far partire Dele-Bashiru dal 1' ( e non l'ex Belahyane)
- Davanti Cancellieri favorito su Noslin e Pedro per una maglia da titolare
- Dal 1' a centrocampo parte Rovella, che a Como era entrato in corso al posto di Cataldi
- Seconda giornata di squalifica per Romagnoli
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti
- Contro la Lazio Zanetti orientato a confermare gli 11 che hanno pareggiato a Udine
- A centrocampo, sulla fascia destra Cham, con Bradaric su quella opposta
- In difesa dal 1’ Nunez, Nelsson e Frese, con Ebosse che parte in panchina