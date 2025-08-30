Esplora tutte le offerte Sky
Lazio-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica alle 20.45 esordio di campionato all'Olimpico per la Lazio. Sarri, ancora senza Romagnoli, ritrova Rovella dal 1' e davanti punta su Cancellieri insieme a Castellanos e Zaccagni. Zanetti è orientato a confermare gli undici che hanno pareggiato a Udine. Le probabili formazioni di Lazio-Verona

SERIE A, 2^ GIORNATA: LE PROBABILI

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
Lazio
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mezz'ala destra
Lazio
Nicolò Rovella
Centrocampista centrale
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Mezz'ala sinistra
Lazio
Matteo Cancellieri
Ala destra
Lazio
Valentín Castellanos
Attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

  • Per la prima in casa, Sarri dovrebbe far partire Dele-Bashiru dal 1' ( e non l'ex Belahyane)
  • Davanti Cancellieri favorito su Noslin e Pedro per una maglia da titolare
  • Dal 1' a centrocampo parte Rovella, che a Como era entrato in corso al posto di Cataldi
  • Seconda giornata di squalifica per Romagnoli
Verona
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Unai Núñez
Difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Martin Frese
Difensore centrale di sinistra
Verona
Fallou Cham
Esterno destro
Verona
Suat Serdar
Mezz'ala destra
Verona
Antoine Bernede
Centrocampista centrale
Verona
Cheikh Niasse
Mezz'ala sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Esterno sinistro
Verona
Amin Sarr
Attaccante
Verona
Giovane
Attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti

  • Contro la Lazio Zanetti orientato a confermare gli 11 che hanno pareggiato a Udine
  • A centrocampo, sulla fascia destra Cham, con Bradaric su quella opposta
  • In difesa dal 1’ Nunez, Nelsson e Frese, con Ebosse che parte in panchina

