Conte: "Mi sarei accontentato anche dello 0-0"

Dopo la vittoria arrivata al 95’ contro il Cagliari, Conte fa i complimenti ai suoi: “Abbiamo giocato con pazienza, da squadra vera: stiamo crescendo a livello di mentalità. Mi sarei accontentato anche dello 0-0 perché queste sono le partite che rischi anche di perdere. Nel finale ci abbiamo creduto perché sentivamo che il risultato era ingiusto e poteva accadere qualcosa”

Antonio Conte di "corto muso": un gol di Anguissa al 95' permette al Napoli di fare tre punti quando ormai sembrava che il Cagliari lo avesse costretto al pari, con una partita attenta dal primo all'ultimo, o quasi. Il Napoli tiene il pallone, vince la sfida del possesso palla, ma non sembra in grado di stapparla. "Il mio primo pensiero quando Anguissa ha segnato? 'Finalmente!'.", dice Antonio Conte a fine gara. "La partita l'avete vista tutti: sono quelle partite che corri un grandissimo rischio di perdere perché magari ti fai prendere dall'aspetto emotivo e perdi la testa. Ho detto ai ragazzi che sarei stato contento anche dello 0-0 perché abbiamo giocato con pazienza, da squadra vera. Sembrava stregata, abbiamo trovato un Cagliari molto molto difensivo, non me l'aspettavo così tanto. Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo avuto pazienza e perseverato, non abbiamo concesso ripartenze: stiamo crescendo a livello di mentalità e ci abbiamo creduto fino alla fine perché sentivamo che il risultato era ingiusto e che premendo poteva accadere qualcosa di importante".