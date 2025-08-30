Esplora tutte le offerte Sky
Napoli-Cagliari, Conte: "Mi sarei accontentato anche dello 0-0"

napoli

Dopo la vittoria arrivata al 95’ contro il Cagliari, Conte fa i complimenti ai suoi: “Abbiamo giocato con pazienza, da squadra vera: stiamo crescendo a livello di mentalità. Mi sarei accontentato anche dello 0-0 perché queste sono le partite che rischi anche di perdere. Nel finale ci abbiamo creduto perché sentivamo che il risultato era ingiusto e poteva accadere qualcosa”

NAPOLI-CAGLIARI 1-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Antonio Conte di "corto muso": un gol di Anguissa al 95' permette al Napoli di fare tre punti quando ormai sembrava che il Cagliari lo avesse costretto al pari, con una partita attenta dal primo all'ultimo, o quasi. Il Napoli tiene il pallone, vince la sfida del possesso palla, ma non sembra in grado di stapparla. "Il mio primo pensiero quando Anguissa ha segnato? 'Finalmente!'.", dice Antonio Conte a fine gara. "La partita l'avete vista tutti: sono quelle partite che corri un grandissimo rischio di perdere perché magari ti fai prendere dall'aspetto emotivo e perdi la testa. Ho detto ai ragazzi che sarei stato contento anche dello 0-0 perché abbiamo giocato con pazienza, da squadra vera. Sembrava stregata, abbiamo trovato un Cagliari molto molto difensivo, non me l'aspettavo così tanto. Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo avuto pazienza e perseverato, non abbiamo concesso ripartenze: stiamo crescendo a livello di mentalità e ci abbiamo creduto fino alla fine perché sentivamo che il risultato era ingiusto e che premendo poteva accadere qualcosa di importante".

"Lucca deve accelerare"

Poi Conte parla anche dei singoli: "Lucca? Era stato preso per crescere alle spalle di Lukaku. Ora Lukaku si è fatto male e deve accelerare, lavorare e capire bene come entrare nei meccanismi della squadra. Abbiamo preso giocatori che saranno anche il futuro del Napoli: per i nuovi ci sarà tempo. Oggi Lang è entrato e mi è piaciuto molto. Ambrosino e Vergara saranno parte integrante della rosa perché siamo un po' corti a livello di vivaio. Arriverà Elmas e dovrebbe arrivare Hojlund come sostituto di Lukaku: stiamo completando una rosa per poter affrontare tutte le competizioni, cosa che l'anno scorso non facevamo".

