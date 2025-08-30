Le partite di Serie A di oggi

Sabato 30 agosto doppio appuntamento alle 18.30 con Parma-Atalanta e Bologna-Como , mentre alle 20.45 è il momento di Pisa-Roma , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo e inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sempre alle 20.45 anche Napoli-Cagliari .

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato alle 17.30 appuntamento con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti che, alle 20.45, lascerà spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia sempre di Compagnoni, Massara, a cui si aggiungerà Angelo Carotenuto. Prima dei match, alle 20.00 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.

