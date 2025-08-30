Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 2^ giornataguida tv
Oggi, sabato 30 agosto, si scende in campo per la 2^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Pisa-Roma su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Sabato 30 agosto doppio appuntamento alle 18.30 con Parma-Atalanta e Bologna-Como, mentre alle 20.45 è il momento di Pisa-Roma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo e inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sempre alle 20.45 anche Napoli-Cagliari.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato alle 17.30 appuntamento con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti che, alle 20.45, lascerà spazio a Campo Aperto, con Leo di Bello in compagnia sempre di Compagnoni, Massara, a cui si aggiungerà Angelo Carotenuto. Prima dei match, alle 20.00 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini, mentre la domenica saranno presenti, oltre a Bergomi, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 2^ giornata
Sabato 30 agosto
- dalle 17.30 alle 18.30: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Lorenzo Minotti
- ore 18.30: Parma-Atalanta su DAZN 1
- ore 18.30: Bologna-Como su DAZN 2
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Giancarlo Marocchie Marco Bucciantini
- alle 20.45: PISA-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Riccardo Montolivo; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- ore 20.45: Napoli-Cagliari su DAZN 1
- dalle 20.45 alle 22.35: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Dario Massara e Angelo Carotenuto