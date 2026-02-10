Denzel Dumfries è tornato a parlare del recupero dall'infortunio: "Sono nell’ultima fase, è solo questione di settimane". Il terzino dell'Inter, reduce da un’operazione alla caviglia, ha parlato a NOS: "Mi sto già allenando in campo e con la palla: la voglia di giocare inizia a farsi sentire davvero". L'olandese non sarà comunque a disposizione per Inter-Juventus che si gioca sabato 14 febbraio alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Denzel Dumfries è sempre più vicino al rientro. Il terzino dell'Inter, fermo da dicembre dopo un intervento alla caviglia, ha dato segnali positivi in un'intervista a NOS: "Sono davvero nell'ultima fase del recupero, quindi spero di tornare il prima possibile. È solo questione di settimane ormai, anche se non voglio fissare una data precisa. Però mi sto già allenando in campo e con la palla: la voglia di giocare inizia a farsi sentire davvero". L'olandese ha poi confermato la sua presenza al prossimo Mondiale, rispondendo con fermezza: "Se ci sarò? Assolutamente sì, senza dubbio". Nel frattempo, Dumfries è stato protagonista fuori dal campo: ha assistito dalle tribune milanesi dello Speed Skating Stadium di Milano alla gara di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove ha celebrato la medaglia d'oro nei 1000 metri conquistata da Jutta Leerdam, campionessa olandese e sua connazionale.