L'allenatore ha commentato su Sky il 2-0 dell'Olimpico: "Abbiamo fatto un'ottima gara, la squadra è entrata in campo con forza e carattere, ha giocato molto bene. Malen? Ero straconvinto su di lui e sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato. Palestra è un top, è cresciuto tantissimo e sta giocando da calcatore importante"

Successo per la Roma nel posticipo della 24^ giornata di Serie A, con i giallorossi che hanno battuto 2-0 il Cagliari grazie a una doppietta di Malen. Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della sua squadra su Sky Sport: "Abbiamo fatto indubbiamente un'ottima gara. Primo tempo su dei ritmi veramente notevoli, questa è una squadra che reagisce sempre anche magari alla sconfitta di Udine. E' entrata in campo con grande forza e carattere, devo dire che ha giocato molto bene. Peccato non aver realizzato un gol in più nel primo tempo perché poi la partita rimane sempre aperta, il secondo non è stato intenso come il primo ma di ottimo livello". Impossibile non parlare di Malen: "Ero straconvinto su di lui e sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato. Dobbiamo essere bravi noi a supportarlo bene per quelle che sono le sue caratteristiche e a servirlo bene, fare un reparto d'attacco di qualità che si sposa con le sue caratteristiche che sono difficili da contenere perché ha un repertorio vasto. Paragone con Vialli? Ha questa potenza e questa capacità di smarcarsi sulle diagonali, di attaccare bene la profondità, nei movimenti c'è qualcosa di molto simile".

"Palestra un top, è cresciuto tanto" Gasperini poi parla di Palestra, che ha incontrato da avversario dopo averlo allenato nell'Atalanta: "Palestra è un top. A Bergano abbiamo cominciato a farlo allenare con la prima squadra che aveva 17 anni. Poi ci ha 'fregato' che l'Atalanta aveva l'Under 23 e ha fatto un campionato lì. Noi in quel ruolo avevamo sempre parecchi giocatori. Poi chiaramente è cresciuto, aveva dei giocatori forti davanti. Credo che quell'esperienza in Serie C prima e poi la prima squadra l'anno scorso, gli sia servita. Adesso è veramente cresciuto tantissimo e sta giocando da giocatore importante nonostante la giovanissima età".

"Cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali" In chiusura Gasperini parla delle altre squadre: "Cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali, siamo lì a giocarcela con squadre importanti. Abbiamo agganciato la Juventus, il Napoli, il Milan, l'Inter che è già andato. Poco dietro c'è il Como, l'Atalanta... hanno tutti reparti offensivi qualificati e basta andarli a vedere. Non è facile per noi andare a giocare con queste squadre, se dopo 24 giornate siamo lì con loro è importante. Abbiamo il desiderio di migliorare il reparto offensivo, sicuramente l'arrivo di Malen ci dà molto di più. Speriamo di recuperare i giocatori che abbiamo fuori e contiamo di recuperarli in settimana, poi è innegabile che per raggiungere certi traguardi devi avere un attacco prolifico".