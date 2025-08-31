Dove vedere Inter-Udinese

La partita Inter-Udinese , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 31 agosto alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo . Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Udinese

L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato, segnando 14 reti nel periodo (2.8 di media a match), i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro i friulani in Serie A. L’Udinese ha perso le ultime sette trasferte contro l’Inter in campionato, solo contro Fiorentina (13 tra il 2008 e il 2020) e Napoli (10 tra il 2015 e il 2023) ha registrato almeno otto sconfitte fuori casa consecutive nella sua storia in Serie A. Cristian Chivu è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Inoltre, potrebbe diventare solo il 5° allenatore nella storia dell’Inter a vincere entrambe le prime due partite di Serie A senza subire gol, dopo Giuseppe Meazza nel 1947, Alfredo Foni nel 1952, Aldo Campatelli nel 1955 e Walter Mazzarri nel 2013. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di campionato, tanti clean sheet quanti in tutte le sue prime 17 partite nell’anno solare 2025 in Serie A. L’Inter non registra due clean sheet casalinghi di fila in campionato dalle prime due partite interne della scorsa stagione di Serie A (nell’agosto 2024 contro Lecce e Atalanta). L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A (3N, 8P): 2-1 in trasferta contro il Cagliari lo scorso 3 maggio, dopo che aveva ottenuto tre successi di fila senza subire gol tra febbraio e lo scorso marzo. Dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta, dopo il 2001/02, il 1982/83 e il 1979/80.