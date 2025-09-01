Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato Inter, acquisti e cessioni: le news di oggi in diretta live

live inter

Ultimo giorno di mercato per l'Inter, che può ancora completare la propria rosa in queste ore conclusive della sessione estiva Gli ultimi aggiornamenti sui nerazzurri in diretta

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

LIVE

Bergomi: "Chivu deve entrare nella testa dei giocatori"

L'analisi di Beppe Bergomi dopo la sconfitta dell'Inter contro l'Udinese:

Taremi lascia l'Inter

Trasferimento a titolo definitivo per l'attaccante iraniano:

Ufficiale la nuova squadra di Taremi

Intanto l'Atalanta dice no al Bayern

Arrivano conferme sull'interesse del Bayern Monaco per Ademola Lookman come anticipato dal The Athletic. Il club tedesco ha sondato la pista per un prestito oneroso con diritto di riscatto per il quale l'Atalanta ha detto no. A queste condizioni la Dea non apre al trasferimento

Marotta: "Lookman penso resti lì"

Sempre nel pre partita della gara contro l'Udinese, Marotta ha voluto chiudere ogni possibilità in merito al potenziale approdo di Ademola Lookman all'Inter. "Penso resti lì", ha dichiarato il presidente nerazzurro

Pavard escluso per scelta tecnica

Benjamin Pavard è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti della gara dell'Inter contro l'Udinese. Nel pre partita, Marotta ha spiegato la decisione di Chivu: "Scelta tecnica"

Marotta: "Penso non ci saranno dei movimenti"

Prima della partita contro l'Udinese, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro: "Penso non ci saranno movimenti, confermare l’ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l’allenatore"

Tutte le cessioni dell'Inter (finora)

  • Correa (a, Botafogo)
  • Stankovic (p, Venezia)
  • Arnautovic (a, fc)
  • F. Carboni (d, Empoli)
  • Valentin Carboni (a, Genoa)
  • Akinsanmiro (c, Pisa)
  • A. Stankovic (c, Club Brugge)
  • Buchanan (d, Villarreal)
  • Di Maggio (c, Padova)
  • Sebastiano Esposito (a, Cagliari)
  • Zalewski (c, Atalanta)
  • Fontanarosa (d, Avellino)
  • Asllani (c, Torino)
  • Taremi (a, Olympiacos)

Tutti gli acquisti dell'Inter (finora)

  • Sucic (c, Dinamo Zagabria)
  • Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)
  • Zalewski (c, Roma)
  • Palacios (d, fp)
  • Salcedo (a, fp)
  • Sebastiano Esposito (a, fp)
  • Pio Esposito (a, fp)
  • Bonny (a, Parma)
  • Diouf (c, Lens)

Cosa ci aspettiamo dai nerazzurri

Sarà una giornata con possibili sorprese per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita dell'Inter. I nerazzurri hanno praticamente completato il loro mercato, ma restano vigili per eventuali occasioni dell'ultim'ora, come la possibile cessione di qualche giocatore

La giornata dell'Inter LIVE

Seguiremo l'Inter in diretta con tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri sul mercato in questo ultimo giorno di sessione estiva

