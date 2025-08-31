Dove vedere Lazio-Hellas Verona

La partita Lazio-Verona , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 31 agosto alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Hellas Verona

La Lazio ha segnato in 22 delle ultime 23 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (51 reti biancocelesti nel periodo, 2.2 di media), rimanendo a secco di gol solo il 5 febbraio 2020 nel periodo (0-0 in quel caso). La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (12V, 4N), l’unico successo in trasferta degli scaligeri nel periodo risale al 12 dicembre 2020 (2-1 con Ivan Juric alla guida). La Lazio ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare, l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo a secco di gol in Serie A risale al marzo 2013 con Vladimir Petkovic allenatore; mentre l’ultima volta che i capitolini hanno perso tre match di fila in campionato risale al febbraio-marzo 2024 con Maurizio Sarri alla guida. La Lazio ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di campionato (8N, 3P): 5-1 contro il Monza lo scorso 9 febbraio, dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2N). Dopo l’1-1 contro l’Udinese, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2000/01, il 1977/78 e il 1972/73. Nell’anno solare 2025 solo il Venezia (10) ha pareggiato più partite della Lazio in Serie A (nove, al pari di Torino e Parma), subito dietro troviamo l’Hellas Verona con otto (insieme al Napoli). Lazio (99 – 92 gialli e 7 rossi) ed Hellas Verona (98 – 88 ammonizioni e 10 espulsioni) sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini a partire dalla scorsa stagione di Serie A.