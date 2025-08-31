Esplora tutte le offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 2^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 31 agosto, si scende in campo per la 2^ giornata di Serie A. Alle 18.30 Torino-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Genoa-Juventus Torino-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Marina Presello. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Inter-Udinese e Lazio-Verona. Si chiude così la giornata di campionato in vista della pausa per le nazionali.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica alle 17.30 con La Casa dello Sport - Day condotto da Leo Di Bello che sarà in compagnia di Stefano Borghi, Riccardo Gentile e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Riccardo Gentile.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 2^ giornata

Domenica 31 agosto

  • dalle 17.30 alle 18.25: La Casa dello Sport – Day con Leo Di Bello, Stefano Borghi, Riccardo Gentile e Michele Padovano
  • alle 18.30: TORINO-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone; commento Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Marina Presello
  • ore 18.30: Genoa-Juventus su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis
  • dalle 20.45 alle 22.35: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna e Riccardo Gentile
  • ore 20.45: Inter-Udinese su DAZN 1 
  • ore 20.45: Lazio-Verona su DAZN 2 

