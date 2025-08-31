Una Roma con vecchie certezze e nuove tendenze

I giallorossi centrano il secondo successo consecutivo in campionato, 1-0 in casa del Pisa, e si portano a punteggio pieno prima della pausa nazionali. Gasperini è ripartito dalle certezze della scorsa stagione, come Mancini e Koné, per introdurre un po' alla volta i suoi principi, portati in campo dai volti nuovi come Ferguson e Wesley. Per un Soulé sempre più convincente la sicurezza della Roma ha sempre il nome di Paulo Dybala, leader tecnico di questa squadra