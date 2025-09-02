Il presidente della Lega Serie A, diventata Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli ha parlato in occasione dell'Assemblea di Lega di martedì 2 settembre. "Abbiamo cambiato nome, rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto. Milan-Como in Australia? Sono fiducioso, attendiamo una risposta"

Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha parlato dopo l'Assemblea di Lega annunciando il cambio di nome e una novità su Milan-Como che, il prossimo 8 febbraio 2026, data l'indisponibilità di San Siro che ospiterà il 6 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, potrebbe giocarsi in Australia: "Abbiamo fatto una serie di modifiche, una di queste comporta il cambio di denominazione: non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, che è un nome lungo e difficile, ma torniamo alle origini e ci chiameremo Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto. Milan-Como in Australia? Siamo in attesa dell'approvazione della Uefa che ci auguriamo arrivi presto. Io sono moderatamente positivo, nonostante qualche movimento contrario. La Uefa si pronuncerà entro l'11 o il 12 settembre".