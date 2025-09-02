Il presidente della Lega Serie A, diventata Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli ha parlato in occasione dell'Assemblea di Lega di martedì 2 settembre. "Abbiamo cambiato nome, rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto. Milan-Como in Australia? Sono fiducioso, attendiamo una risposta"
Ezio Simonelli, presidente della Serie A, ha parlato dopo l'Assemblea di Lega annunciando il cambio di nome e una novità su Milan-Como che, il prossimo 8 febbraio 2026, data l'indisponibilità di San Siro che ospiterà il 6 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, potrebbe giocarsi in Australia: "Abbiamo fatto una serie di modifiche, una di queste comporta il cambio di denominazione: non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, che è un nome lungo e difficile, ma torniamo alle origini e ci chiameremo Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto. Milan-Como in Australia? Siamo in attesa dell'approvazione della Uefa che ci auguriamo arrivi presto. Io sono moderatamente positivo, nonostante qualche movimento contrario. La Uefa si pronuncerà entro l'11 o il 12 settembre".
Simonelli: "Senza San Siro gli Europei una sconfitta"
Infine Simonelli ha parlato della situazione San Siro: "Fare un europeo in Italia senza San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, è una sconfitta. Spero si concretizzi con un allineamento delle intenzioni. Non basta pensare bene ma bisogna agire. La situazione mi preoccupa tantissimo, ad oggi se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potranno essere ospitati a Milano, questo grido di allarme è anche quello delle società, ma siamo confidenti che entro il 30 settembre si prenda una decisione e poi si vada dritti verso un nuovo stadio".