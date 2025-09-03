Hojlund: "Felice nella miglior squadra d'Italia"

Sui canali social del club azzurro, le prime parole da giocatore del Napoli dell’attaccante danese, tornato in Italia dopo l’esperienza in Premier con lo United: "Sono molto emozionato e felice di essere di nuovo in Serie A -ha detto Hojlund- Ho visto la vittoria con il Cagliari mentre ero al ristorante, gran gol di Anguissa. Sono migliorato come giocatore e ho voglia di mettermi alla prova nella migliore squadra d’Italia”

" Sono molto emozionato , il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità ”. Così Rasmus Hojlund , attaccante danese acquisto del Napoli , ha parlato nella prima intervista ai canali social ufficiali del club azzurro. “Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante, la rete che ha dato la vittoria all’ultimo minuto, Anguissa ha fatto un gran gol . Sono tornato in Italia e sono felice di essere qui ". Hojlund, dopo le visite e la firma con il Napoli, ha risposto alla chiamata della Danimarca , che nei prossimi due impegni di qualificazione ai Mondiali affronterà la Scozia (di McTominay) e la Grecia .

Hojlund: "Sono un giocatore migliore ora"

Il danese, classe 2003, è arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Manchester United e ha parlato della sua crescita in Premier dopo la prima esperienza in A con l’Atalanta: "Ora sono tornato in Italia ma con più esperienza, sono un giocatore migliore con più esperienza internazionale in Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano”. Un riferimento anche ai suoi nuovi tifosi, che lo hanno già accolto calorosamente: “I tifosi sono grandi qui, lo so. Ho giocato all’Atalanta e sono che sono pazzi per il calcio, lo amano. L’ho visto per strada, allo stadio Maradona, è incredibile. Non vedo l'ora di giocare la prima nel nostro stadio. Sono grato di questa opportunità, farò il massimo per rendere i tifosi orgogliosi. Forza Napoli sempre”.