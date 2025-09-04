Arrivato appena 3 giorni fa dalla Sampdoria, il giovanissimo attaccante della Roma Primavera ha vissuto una giornata da sogno, realizzando una tripletta nell'amichevole che i giallorossi hanno giocato contro la Roma City approfittando della sosta per le nazionali. Il tutto, giocando al fianco di Dybala, il suo idolo da sempre, conosciuto tanti anni fa a Torino grazie a suo padre Fabio, ex ds della Juve. Scopriamo meglio chi è il nuovo talento dei giallorossi, anche grazie al lavoro di Valentina Mariani