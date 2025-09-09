Inter, scatta l'ora di Akanji: pronto per la Juve

È ora di sdebitarsi. All’Inter sta per cominciare l’era Akanji. Il 30enne difensore, un gol e due clean sheet con la Svizzera in queste due sfide di qualificazione mondiali, si appresta a svolgere il primo allenamento ad Appiano Gentile. Dopo i primi nazionali rientrati, Calhanoglu, Zielinski e gli olandesi, adesso tocca agli italiani più Sucic e appunto Manuel Akanji che con gli azzurri e i nerazzurri ha un conto in sospeso. Akanji era titolare nella Svizzera che eliminò l’Italia agli ultimi Europei ma soprattutto lo era nel Manchester City che vinse la Champions a Istanbul proprio contro l’Inter.