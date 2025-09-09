Inter, scatta l'ora di Akanji: pronto per la Juve

Acquistato allo scadere dell'ultima sessione del calciomercato, lo svizzero arrivato dal Manchester City è andato in rete in questi giorni con la sua Nazionale e ora si appresta a effettuare il primo allenamento ad Appiano con la sua nuova squadra: il possibile esordio con l'Inter nel big match contro la Juve
È ora di sdebitarsi. All’Inter sta per cominciare l’era Akanji. Il 30enne difensore, un gol e due clean sheet con la Svizzera in queste due sfide di qualificazione mondiali, si appresta a svolgere il primo allenamento ad Appiano Gentile. Dopo i primi nazionali rientrati, Calhanoglu, Zielinski e gli olandesi, adesso tocca agli italiani più Sucic e appunto Manuel Akanji che con gli azzurri e i nerazzurri ha un conto in sospeso. Akanji era titolare nella Svizzera che eliminò l’Italia agli ultimi Europei ma soprattutto lo era nel Manchester City che vinse la Champions a Istanbul proprio contro l’Inter.
Akanji, no al Milan e possibile esordio con la Juve
In estate rifiutando il Milan ha già guadagnato i primi punti con la sua nuova tifoseria ma ora dovrà portare in campo tutta la sua esperienza e qualità. Non solo in fase difensiva ma anche in costruzione dove Chivu chiede maggior rapidità nel verticalizzare e Manuel vanta ottime statistiche sui passaggi. Certo il possibile esordio non è dei più semplici, a Torino contro la Juve, ma forse non c’è modo migliore per chi, dopo avergli inflitto antiche delusioni, deve ridare qualche sorriso al suo nuovo popolo.